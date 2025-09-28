Güne lezzetli başlangıç: Kahvaltılık börek tarifi

Kahvaltı sofralarının en çok sevilen lezzetlerinden biri hiç şüphesiz börektir. Hem pratik hazırlanışı hem de iştah kabartan görüntüsüyle kahvaltılık börek, özellikle hafta sonu sofralarına ayrı bir keyif katar. İşte çıtır çıtır kahvaltılık börek tarifi...

MALZEMELER

3 adet yufka

150 g beyaz peynir veya lor

Yar ım demet maydanoz

1 çay barda ğı s üt

Yar ım çay barda ğı sıvı yağ

1 adet yumurta

Üzeri için susam ve çörek otu

YAPILIŞI

Peyniri ezin ve ince kıyılmış maydanoz ile karıştırın.

Yufkayı tezgâha serin, süt ve sıvı yağ karışımıyla hafifçe ıslatın.

Üzerine peynirli harçtan serpiştirin. Yufkayı sigara böreği gibi sarabilir ya da üçgen şekilde keserek küçük parçalar yapabilirsiniz.

Şekil verdiğiniz börekleri yağlı kâğıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine çırpılmış yumurta sürün, susam ve çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında altın sarısı rengini alana kadar pişirin.