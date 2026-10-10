Güne sağlıklı bir başlangıç: Kabaklı krep tarifi

Kahvaltı sofralarına hem farklılık hem de lezzet katmak isteyenler için kabaklı krep tarifi ideal bir seçenek sunuyor. Rendelenmiş kabak, taze maydanoz ve temel mutfak malzemeleriyle hazırlanan bu tarif, pratik yapımıyla öne çıkıyor. Peki, yumuşacık kabaklı krep nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte adım adım kabaklı krep tarifi ve püf noktaları...