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Güne sağlıklı bir başlangıç: Kabaklı krep tarifi
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Güne sağlıklı bir başlangıç: Kabaklı krep tarifi

10.10.2026 09:46:00
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Haber Merkezi
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Güne sağlıklı bir başlangıç: Kabaklı krep tarifi

Kahvaltı sofralarına lezzet katmak isteyenler için kabaklı krep, pratik hazırlanışı ve yumuşacık kıvamıyla öne çıkıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz kabaklı krep tarifi ve püf noktaları...

Güne sağlıklı bir başlangıç: Kabaklı krep tarifi

Kahvaltı sofralarına hem farklılık hem de lezzet katmak isteyenler için kabaklı krep tarifi ideal bir seçenek sunuyor. Rendelenmiş kabak, taze maydanoz ve temel mutfak malzemeleriyle hazırlanan bu tarif, pratik yapımıyla öne çıkıyor. Peki, yumuşacık kabaklı krep nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte adım adım kabaklı krep tarifi ve püf noktaları...

Güne sağlıklı bir başlangıç: Kabaklı krep tarifi

KABAKLI KREP TARİFİ

Malzemeler:

  • 2 adet yumurta
  • 1 adet kabak
  • 7-8 dal maydanoz
  • 1,5 su bardağı süt
  • 2 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz

KABAKLI KREP YAPILIŞI

Kabağı yıkayıp rendeleyin. 

Rendelenmiş kabağın fazla suyunu elinizle sıkarak çıkarın. 

Maydanozları ince ince doğrayın.

Yumurtaları geniş bir karıştırma kabına kırın. 

Sütü ekleyerek malzemeleri iyice çırpın.

Sıktığınız rendelenmiş kabağı ve doğradığınız maydanozları karışıma ilave edin.

Unu ve tuzu azar azar ekleyerek pürüzsüz bir krep harcı elde edene kadar karıştırın.

Yapışmaz bir tavayı hafifçe yağlayıp ısıtın. 

Hazırladığınız harçtan yarım kepçe kadar alarak tavaya ince bir tabaka halinde yayın.

Krebin bir yüzü piştikten sonra spatula yardımıyla ters çevirin ve diğer yüzünü de kızarana kadar pişirin. 

Kalan harca da aynı işlemi uygulayın.

Pişen kabaklı krepleri sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!

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