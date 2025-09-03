Gürcü mutfağının enfes lezzeti: MasterChef satsivi tarifi

Ceviz sosunun eşsiz aromasıyla hazırlanan Satsivi, Gürcistan mutfağının en sevilen yemeklerinden biridir. Soğuk servis edilen bu özel yemek, tavuk ve ceviz sosunun uyumunu sofranıza taşır. Misafirlerinize farklı ve özgün bir tat sunmak istiyorsanız Satsivi tarifi tam size göre. Peki, Gürcü mutfağının bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis tadıyla MasterChef satsivi tarifi...

SATSİVİ TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk

2 su bardağı ceviz içi

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

1 çay kaşığı kişniş

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı karanfil

1 litre tavuk suyu

Tuz

SATSİVİ YAPILIŞI

Öncelikle tavuğu haşlayın ve etlerini didikleyerek kenara ayırın.

Cevizleri mutfak robotunda ince çekin.

Tereyağında ince doğranmış soğanı kavurun, ardından unu ekleyin ve birkaç dakika karıştırın.

Sarımsak ve baharatları ekleyin.

Çekilmiş cevizleri de karışıma ilave edin.

Tavuk suyunu azar azar ekleyerek kıvamlı bir sos elde edin.

Sosu soğumaya bırakın.

Ardından didiklenmiş tavuk etlerini sosla buluşturun.

Satsivi buzdolabında soğutulduktan sonra servis edilir.

Afiyet olsun!