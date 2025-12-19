Hafif ve aromatik: Domates dolması nasıl yapılır?

Domates dolması, özellikle yaz aylarında en çok tercih edilen hafif ve aromatik yemeklerden biridir. Hem pratik hazırlanışı hem de domatesin doğal lezzetini öne çıkaran iç harcıyla sofralara ferahlık katan bu tarif; kıymalı ya da zeytinyağlı olarak yapılabilir. İster ana yemek ister meze olarak servis edilebilen domates dolması, vitamin yönünden zengin ve oldukça doyurucu bir alternatiftir.

DOMATES DOLMASI İÇİN MALZEMELER

6 adet büyük, sert domates için

6 adet büyük boy domates

1 su bardağı pirinç

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (opsiyonel)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay bardağı zeytinyağı

1 tutam maydanoz veya taze nane (ince kıyılmış)

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Üzeri için: domates kapakları veya ince dilim patates

DOMATES DOLMASI NASIL YAPILIR?

1. Domatesleri Hazırlayın

Domateslerin üst kısmını kapak şeklinde kesin.

İçlerini bir kaşık yardımıyla dikkatlice oyun.

Çıkan domates içini bir kenara ayırın (harca aroma katmak için kullanılacak).

Domatesleri ters çevirip fazla suyunun süzülmesi için bekletin.

2. İç Harcı Hazırlayın

Bir tavada zeytinyağını ısıtın, soğanı pembeleşene kadar kavurun.

Pirinci ekleyip birkaç dakika kavurun.

Ardından salça, baharatlar ve ayırdığınız domates içini ekleyin.

Sıcak suyu ilave ettikten sonra harcı 5–6 dakika kısık ateşte pişirin (tam pişirmeyin).

Ocağı kapatıp maydanoz veya taze naneyi ekleyin.

3. Domatesleri Doldurun

Domatesleri çok sıkıştırmadan harçla doldurun.

Üzerine domates kapaklarını kapatın veya ince patates dilimi koyun.

4. Pişirme

Tencereye dizdiğiniz domates dolmalarının üzerine 1 su bardağı kadar sıcak su ve biraz zeytinyağı gezdirin.

Kısık ateşte yaklaşık 25–30 dakika pişirin.

Fırında yapmak isterseniz: 180°C’de 30 dakika yeterlidir.