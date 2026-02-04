Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hafif ve düşük kalorili lezzet: Kabak spagetti tarifi

4.02.2026 13:43:00
Düşük kalorili ve besleyici yapısıyla öne çıkan kabak spagetti, klasik makarnaya sağlıklı bir alternatif arayanların favorisi oluyor. Kısa sürede hazırlanan bu tarif, diyet yapanlar için de ideal.

Son yıllarda sağlıklı beslenme trendleriyle birlikte popülerliği artan kabak spagetti, karbonhidratı azaltmak isteyenlerin mutfağında önemli bir yer ediniyor. Spiral kesilmiş kabaklarla hazırlanan bu tarif, doğru sosla birleştiğinde hem doyurucu hem de lezzetli bir ana öğüne dönüşüyor.

MALZEMELER

  • 2 adet orta boy kabak
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • Tuz
  • Karabiber
  • (İsteğe bağlı) Pul biber

Servis için: Rendelenmiş parmesan peyniri veya yoğurt

YAPILIŞ

Kabakları yıkayın ve spiral doğrayıcıyla spagetti formunda kesin.

Tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsağı ekleyip kısa süre kavurun.

Kabak spagettileri tavaya alın ve yüksek ateşte 2–3 dakika soteleyin.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı baharatları ekleyin.

Kabaklar diri kalacak şekilde pişirmeyi tamamlayın.

Ocaktan alıp sıcak servis edin.

Üzerine parmesan peyniri serpebilir veya yoğurtla sunabilirsiniz.

