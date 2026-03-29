Hafif ve ferah bir lezzet: Kereviz salatası tarifi

Kereviz, kendine has aromasıyla ya çok sevilen ya da mesafeli yaklaşılan bir sebzedir. Ancak doğru malzemelerle hazırlandığında ortaya çıkan kereviz salatası, hem besleyici hem de oldukça lezzetli bir alternatif sunar. Özellikle yoğurtlu versiyonu, sofralara ferah bir dokunuş katar.

MALZEMELER

2 adet orta boy kereviz

1 adet yeşil elma

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı mayonez (isteğe bağlı)

1 diş sarımsak

Yarım limonun suyu

Tuz

Üzeri için:

Ceviz içi

Dereotu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kerevizleri hazırlayın:

Kerevizlerin kabuklarını soyun ve kararmaması için limonlu suya alın. Ardından rendeleyin.

Elmayı ekleyin:

Yeşil elmayı da kabuğuyla birlikte rendeleyin ve kerevizle karıştırın. Bu, salataya hem tatlılık hem de ferahlık katacaktır.

Sosu hazırlayın:

Yoğurt, ezilmiş sarımsak, mayonez ve tuzu bir kapta karıştırın.

Karıştırma:

Hazırladığınız sosu kereviz ve elma karışımına ekleyin, iyice harmanlayın.

Servis:

Üzerine ceviz ve ince doğranmış dereotu serpiştirerek servis edin.