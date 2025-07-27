Hafif ve kıtır: Evde tempura tarifi

Japon mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tempura, sebze ve deniz ürünlerinin ince, çıtır bir hamura batırılarak kızartılmasıyla hazırlanıyor. İncecik çıtır kaplamasıyla ağır yağ tadı bırakmayan tempura, hafifliği ve lezzetiyle sofralarınıza farklı bir dokunuş katacak.

MALZEMELER

1 su bardağı un (çok amaçlı)

1 adet yumurta (soğuk)

1 su bardağı buz gibi soğuk su

Kızartmak için sıvı yağ (tercihen ayçiçek ya da kanola yağı)

Tempura için sebzeler: Kabak, havuç, tatlı patates, brokoli, patlıcan gibi dilimlenmiş sebzeler

Deniz ürünleri: Karides, kalamar gibi isteğe bağlı

YAPILIŞI

Hamurun Hazırlanması:

Bir kasede soğuk yumurtayı hafifçe çırpın. Üzerine buz gibi soğuk suyu ekleyin ve karıştırın. Ardından unu ilave edip çok fazla karıştırmadan, biraz pütürlü kalacak şekilde karıştırın. Hamurun soğuk olması, çıtır bir doku için önemlidir.

Kızartma:

Derin bir tavada ya da tencerede sıvı yağı 170–180°C’ye kadar ısıtın. Sebzeleri ve deniz ürünlerini önce una, ardından hazırladığınız tempura hamuruna bulayın. Ardından dikkatlice kızgın yağa bırakın. Altın sarısı bir renk alana kadar, yaklaşık 2–3 dakika kızartın.

Servis:

Tempuraları kağıt havlu üzerinde yağını süzdürdükten sonra sıcak olarak servis edin. Yanında soya sosu, ponzu sos veya tempura sos ile lezzetini artırabilirsiniz.