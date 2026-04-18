Hafif ve rafine bir klasik: Waldorf salatası tarifi

İlk kez Waldorf Astoria Hotel mutfağında ortaya çıkan Waldorf salatası, yıllardır popülerliğini koruyan klasik lezzetlerden biri. Tatlı ve tuzlunun dengeli birleşimiyle dikkat çeken bu salata, özellikle hafif yemek arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor.

MALZEMELER

2 adet yeşil elma

1 su bardağı kereviz (küçük doğranmış)

Yarım su bardağı ceviz içi

Yarım su bardağı üzüm (isteğe bağlı)

3 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz

Karabiber

YAPILIŞ

Elmaları kabuklarıyla birlikte küp küp doğrayın ve kararmamaları için limon suyuyla karıştırın.

Kerevizleri ince ince doğrayın ve elmaları ekleyin. Üzerine ceviz ve üzümü ilave edin.

Ayrı bir kapta mayonez, yoğurt, tuz ve karabiberi karıştırarak sosu hazırlayın.

Hazırladığınız sosu salatanın üzerine ekleyip tüm malzemeleri nazikçe karıştırın.

Servis öncesinde buzdolabında 20-30 dakika dinlendirerek lezzetlerin birbirine geçmesini sağlayabilirsiniz.