Hafifliğiyle mest eden enfes İspanyol lezzeti: Ensaimada tarifi

İspanya mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan ensaimada, kabarık dokusu ve hafif şekerli lezzetiyle kahvaltı ve çay saatlerinin yıldızı oluyor. Evde hazırlayabileceğiniz bu tarifle ensaimadayı mutfağınıza taşıyabilirsiniz. Peki, hafifliğiyle mest eden bu enfes İspanyol lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis ensaimada tarifi...

ENSAIMADA TARİFİ

Malzemeler

500 g un

100 g şeker

10 g instant maya

3 adet yumurta

150 ml ılık süt

100 g tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

50 g eritilmiş tereyağı

Pudra şekeri

ENSAIMADA YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın.

Şeker, tuz ve mayayı ekleyip karıştırın.

Ortasını havuz gibi açın ve süt ile yumurtaları ekleyin.

Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Yoğurduğunuz hamuru streç filme sararak 1 saat boyunca ılık bir yerde mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru unlanmış tezgaha alın.

İnce bir dikdörtgen açın ve tereyağını üzerine sürün.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve tekrar mayalanması için 30 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru küçük parçalar halinde ayırın.

Her parçayı spiral veya dairesel şekilde açarak fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika, üzeri hafif kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan ensaimadaları hafifçe soğumaya bırakın.

Üzerine eritilmiş tereyağı sürün ve pudra şekeri serpiştirerek servis edin.

Afiyet olsun!