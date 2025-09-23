Haluj mantısı tarifi: Masterchef Haluj mantısı...

Haluj mantısı, incecik açılan hamurun içine patates veya peynirli harç konularak yarım ay şeklinde kapatılmasıyla hazırlanır. Kaynatıldıktan sonra üzerine tereyağı gezdirilerek servis edilir. İşte Haluj mantısı tarifi...

MALZEMELER

Hamur için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

İç Harcı için (Patatesli):

3 adet haşlanmış patates

1 adet kuru soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Üzeri için:

3 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pul biber (isteğe göre)

HAZIRLANIŞI

Unu derin bir kaba alın. Ortasını havuz gibi açın, yumurta, tuz ve ılık suyu ekleyin. Ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.

Haşlanmış patatesleri ezin. Tereyağında ince doğranmış soğanı kavurun, patatesleri ekleyip tuz ve karabiberle tatlandırın. Harcı soğumaya bırakın.

Dinlenen hamuru ikiye bölün, unlanmış tezgahta ince yufkalar açın. Çay bardağı ile yuvarlaklar kesin. Her yuvarlağın ortasına bir tatlı kaşığı patatesli harç koyup yarım ay şeklinde kapatın ve kenarlarını iyice bastırın.

Büyük bir tencerede bol suyu kaynatın, tuz ekleyin. Hazırladığınız mantıları kaynar suya atın. Yüzeye çıktıklarında süzgeçle alın.

Küçük bir tavada tereyağını eritin, arzuya göre pul biber ekleyin. Mantıların üzerine gezdirin.

Sıcak olarak servis edin. Yanına yoğurt da eklenebilir.