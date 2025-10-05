Hans Landa’nın tercihi: Ev yapımı strudel tarifi

Strudel, özellikle Avusturya ve Almanya mutfağının klasik tatlılarından biri olarak bilinir. İnce yufka arasına tarçınlı elma, kuru üzüm ve bazen ceviz eklenerek yapılan bu tatlı, fırından çıktığında hem görüntüsü hem de aromasıyla herkesi cezbediyor.

MALZEMELER

Hamur için:

2 su barda ğı un

1 çay ka şığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yumurta

1/2 su bardağı ılık su

İç harç için:

4-5 adet orta boy elma (tercihen ek şi elma)

1/2 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tar ç ın

1/4 su bardağı d övülmü ş ceviz veya fındık

1/4 su bardağı kuru üzüm (iste ğe bağlı)

Üzeri için:

1 adet yumurta sar ısı

Pudra şekeri (servis i çin)

HAZIRLANIŞI

Hamuru hazırlayın: Un, tuz, yumurta, sıvı yağ ve suyu yoğurarak pürüzsüz bir hamur elde edin. Hamuru streç filmle sarıp 30 dakika dinlendirin.

İç harcı hazırlayın: Elmaları soyup küçük küpler halinde doğrayın. Şeker, tarçın, ceviz ve kuru üzümleri ekleyip karıştırın.

Hamuru açın: Dinlenmiş hamuru un serpilmiş tezgahta dikdörtgen şeklinde incecik açın.

İç harcı yerleştirin: Hamurun üzerine harcı eşit şekilde yayın, kenarlarını içe katlayın.

Rulo yapın: Hamuru dikkatlice rulo şeklinde sarın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın.

Üzerini fırçalayın: Yumurta sarısını sürün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika, üzeri altın rengi olana kadar pişirin.

Servis: Fırından çıktıktan sonra biraz soğumasını bekleyin ve üzerine pudra şekeri serpiştirerek servis edin.