Hatay mutfağından leziz miras: Kaytaz böreği tarifi

Kaytaz böreği, Hatay mutfağının en sevilen yöresel lezzetlerinden biridir. İncecik açılmış hamurun üzerine kıymalı, soğanlı ve baharatlı iç harcın serilmesiyle hazırlanan bu börek, taş fırında pişirilerek enfes bir tat kazanır. Genellikle özel günlerde, misafir sofralarında veya kahvaltılarda tercih edilen Kaytaz böreği, hem doyurucu hem de lezzetli bir alternatiftir. Peki, Hatay mutfağından bu leziz miras nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla kaytaz böreği tarifi...

KAYTAZ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

İç harcı için:

300 gram kıyma

2 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sıvı yağ

KAYTAZ BÖREĞİ YAPILIŞI

Un, tuz ve suyu derin bir kapta yoğurarak yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamuru dinlenmeye bırakın.

İnce doğranmış soğanları, kıymayı, salçayı, baharatları, nar ekşisini ve sıvı yağı bir kapta iyice karıştırın.

Dinlenen hamuru ceviz büyüklüğünde bezelere ayırın.

Her bezeyi avuç içinde yuvarlak şekilde açın.

Ortasına hazırladığınız iç harçtan koyun.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, börekler kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Afiyet olsun!