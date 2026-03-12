Hatay mutfağının pratik lezzeti: Teretür tarifi

Anadolu’nun farklı bölgelerinde çeşitli yorumları bulunan teretür, özellikle Hatay mutfağında önemli bir yere sahiptir. İşte adım adım teretür tarifi...

MALZEMELER

2 deste maydanoz

2-3 adet marul yaprağı

1 çay bardağı tahin

4 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 adet limonun suyu

2 diş rendelenmiş sarımsak

Arzu ettiğiniz miktarda tuz

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Marul ve maydanozu çok ince şekilde doğramakla işe başlıyoruz. Doğradıklarımızı bir kaseye alıp yarım limonun suyu ve tuzla ovalıyoruz. Suyunu sıkarak süzüp başka bir kaba alıyoruz.

Üzerine tahin, yoğurt, yarım limonun suyu, sarımsak, zeytinyağı ve tuzu ilave edip karıştırıyoruz. (Damak zevkinize göre malzemeleri ayarlayabilirsiniz)