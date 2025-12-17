Hatay mutfağının vazgeçilmezi: Zahter salatası nasıl yapılır?

Güneydoğu Anadolu mutfağının en taze, en aromatik ve en iştah açıcı lezzetlerinden biri olan zahter salatası, özellikle Hatay ve Gaziantep bölgesinde sofraların vazgeçilmezi. Taze zahter yapraklarının limon, sarımsak ve zeytinyağıyla buluştuğu bu doğal salata; hem kahvaltıda hem de ana yemeklerin yanında tüketilebiliyor. Antioksidan özellikleri ve kendine has keskin aromasıyla zahter salatası, son yıllarda sağlıklı beslenme trendleriyle birlikte yeniden popüler hale geldi.

ZAHTER SALATASI İÇİN MALZEMELER

1 demet taze zahter (taze kekik)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2–3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limonun suyu

2 diş sarımsak (dövülmüş)

1 çay kaşığı sumak

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

İsteğe göre: Ceviz, domates veya nar taneleri

ZAHTER SALATASI NASIL YAPILIR?

1. Zahter Yapraklarını Hazırlayın

Zahter saplarından ayrılır, yalnızca taze yapraklar kullanılır.

Yapraklar acılığını hafif bırakmak için çok sert ovalanmamalı—aroması zaten oldukça güçlüdür.

2. Soğan ve Sarımsağı Ekleyin

İnce kıyılmış soğan ve dövülmüş sarımsak, zahterin keskin aromasını dengeler.

3. Sosu Hazırlayın

Limon suyu, zeytinyağı, sumak, pul biber ve tuzu bir kapta karıştırın.

Zahter salatası için limon ve sumak karakteristik bir ekşilik sağlar.

4. Tüm Malzemeleri Birleştirin

Hazırladığınız sosu zahterin üzerine dökün ve nazikçe karıştırın.

Çok fazla yoğurursanız zahter acı hale gelebilir.

5. Dinlendirerek Servis Edin