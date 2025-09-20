Havuçlu kek: Çay saatlerinin mis kokulu lezzeti...

Kış aylarının en çok sevilen keklerinden biri olan tarçınlı havuçlu cevizli kek, mutfağı saran kokusuyla herkesi masaya toplar. Tarçının sıcak aromasıyla birleşen bu kek, hem pratik hem de oldukça besleyici. İşte tam ölçülü, tam kıvamında bir tarif...

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 tatlı kaşığı tarçın

2 su bardağı rendelenmiş havuç

1 su bardağı iri kırılmış ceviz

HAZIRLANIŞI

Yumurtaları ve şekeri derin bir kapta, şeker eriyene ve karışım köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağı ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını eleyerek ekleyin. Spatula ile alttan üste doğru karıştırarak homojen bir kek harcı hazırlayın.

Rendelenmiş havuç ve cevizleri harca ilave edip karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün ve önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. (Kürdan testi yaparak kontrol edin; kürdan temiz çıkıyorsa kek pişmiş demektir.)

Kek ılındıktan sonra kalıptan çıkarın. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek dilimleyin ve servis edin.