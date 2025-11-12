Hem ekonomik hem doyurucu enfes lezzet: Makarna böreği tarifi

Kimi zaman artan makarnaları değerlendirmek, kimi zaman da farklı bir lezzet denemek isteriz. İşte bu noktada makarna böreği, hem ekonomik hem de şaşırtıcı derecede lezzetli bir alternatif olarak öne çıkıyor. Peki, hem ekonomik hem de doyurucu bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis makarna böreği tarifi...

MAKARNA BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

½ paket makarna (özellikle fiyonk veya penne tercih edilebilir)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı beyaz peynir (ezilmiş)

1 su bardağı kaşar peyniri (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

1 yemek kaşığı tereyağı (kalıbı yağlamak için)

MAKARNA BÖREĞİ YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu suda çok yumuşamayacak şekilde (al dente) haşlayın.

Suyunu süzün ve soğuması için bir kenara alın.

Derin bir kapta yumurtaları çırpın. Üzerine süt, sıvı yağ, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın.

Ezilmiş beyaz peynir ve rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını karışıma ilave edin.

Soğuyan makarnayı hazırladığınız sos ve peynir karışımıyla harmanlayın.

Fırın kabını tereyağıyla yağlayın.

Makarna karışımını kaba eşit şekilde yayın.

Üzerine kalan kaşar peynirini serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 25-30 dakika kadar, üzeri altın sarısı olana dek pişirin.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra dilimleyip servis edin. Sıcak ya da ılık tüketebilirsiniz.

Yanına yoğurtlu salata, ayran veya mevsim yeşillikleriyle hazırlanan salata çok yakışır.

Özellikle domatesli salata veya cacıkla harika bir uyum yakalar.

Afiyet olsun!