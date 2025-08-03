Hem göze hem damağa hitap eden pratik lezzet: Gül tatlısı tarifi

Hem görüntüsüyle göz alan hem de tadıyla damakta yer eden bir lezzet arıyorsanız, gül tatlısı favorileriniz arasına girmeye aday. Şekliyle adeta gül çiçeğini andıran bu tatlı, kıyır kıyır hamuru ve şerbetiyle Türk mutfağının sevilen şerbetli tatlılarından biridir. Peki, hem göze hem damağa hitap eden bu pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes tadıyla gül tatlısı tarifi...

G Ü L TATLISI TAR İ F İ

Malzemeler

Hamuru için:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı irmik

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilin

Yaklaşık 2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Ceviz içi veya fındık (isteğe bağlı)

G Ü L TATLISI YAPILI Ş I

Şeker ve suyu bir tencereye alın, karıştırarak kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra 7–8 dakika kadar kısık ateşte kaynatın.

Son olarak birkaç damla limon suyu ekleyin ve 1-2 dakika sonra ocaktan alın.

Şerbetin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Hamur için tereyağı, sıvı yağ, yoğurt, yumurta, sirke ve şekeri bir kapta karıştırın.

Üzerine irmik, kabartma tozu, vanilin ve azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın ve merdane yardımıyla açın.

Bir su bardağı ile hamurdan 4 yuvarlak kesin.

Yuvarlakları hafif üst üste gelecek şekilde sıralayın ve rulo yapın.

Ortadan ikiye kesin ve böylece iki adet gül elde edin.

Gülleri tepsiye dizin, ortalarına ceviz veya fındık yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üstü kızarana kadar (yaklaşık 25–30 dakika) pişirin.

Tatlılar fırından çıktıktan 2–3 dakika sonra, önceden soğuttuğunuz şerbeti sıcak tatlının üzerine dökün.

Tatlılar şerbeti güzelce çektikten sonra servis edebilirsiniz.

İsteğe göre Hindistan cevizi ya da toz Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!