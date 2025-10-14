Hem hafif hem tatlı: Fırında bal ve tarçınlı tatlı patates

Tatlı patates, son yılların en popüler sebzelerinden biri haline geldi. Hem düşük kalorili hem de lif bakımından zengin olan bu besin, mutfakta birçok farklı tarifte kullanılabiliyor. İşte size tatlı ihtiyacınızı bastırırken sağlıklı kalmanızı sağlayacak harika bir öneri: fırında bal ve tarçınlı tatlı patates.

MALZEMELER

2 adet büyük tatlı patates

2 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Bir tutam deniz tuzu

(İsteğe bağlı) Ceviz, fındık veya yoğurtla servis

YAPILIŞI

Fırını 200°C’ye ayarlayın.

Tatlı patatesleri iyice yıkayıp kabuklarını soyun, küp küp doğrayın.

Geniş bir kapta bal, zeytinyağı, tarçın ve tuzu karıştırın.

Patatesleri bu karışıma bulayın ve yağlı kağıt serili tepsiye yayın.

Yaklaşık 25-30 dakika kadar fırında, dışı hafif karamelize olana kadar pişirin.

Sıcak ya da ılık servis edin. Üzerine ceviz ya da yoğurt ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz.