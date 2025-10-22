Hem leziz hem de sağlıklı bir atıştırmalık: Elmalı havuçlu kurabiye tarifi

Evde hem meyve hem sebze kullanarak hazırlayabileceğiniz atıştırmalıklar arıyorsanız, elmalı havuçlu kurabiye tam size göre! Elma ve havucun sağlıklı dokunuşu, tarçın ve vanilin ile birleşerek ortaya yumuşacık ve aroması harika bir kurabiye çıkmasını sağlıyor. Peki, bu sağlıklı atıştırmalık nasıl yapılır? İşte, enfes elmalı havuçlu kurabiye tarifi...

ELMALI HAVUÇLU KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy elma (rendelenmiş)

1 adet havuç (rendelenmiş)

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

1 çay kaşığı tarçın

Üzeri için:

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

ELMALI HAVUÇLU KURABİYE YAPILIŞI

Tereyağı ve pudra şekerini bir kapta krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Rendelenmiş elma ve havucu, tarçın ve vanilini karışıma ekleyin.

Kabartma tozu ve unu kontrollü bir şekilde ilave ederek ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15-18 dakika, üzeri hafif pembeleşene kadar pişirin.

Kurabiyeleri fırından çıkardıktan sonra soğumasını bekleyin ve üzerine isteğe bağlı pudra şekeri serpip servis edin.

Afiyet olsun!