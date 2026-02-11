Hem pratik hem gösterişli lezzet: Yufkalı piti kebabı tarifi

Geleneksel piti lezzetinden ilham alan yufkalı piti kebabı, klasik kebap tariflerine farklı bir yorum getiriyor. Fırında hafifçe kızartılmış yufkalar, et suyuyla buluşarak tam kıvamında yumuşuyor; üzerine eklenen baharatlı kıymalı harç ise yemeği adeta lezzet şölenine dönüştürüyor. Özellikle kalabalık sofralarda hem pratik hem de gösterişli bir ana yemek arayanlar için ideal bir tariftir. İşte, nefis yufkalı piti kebabı tarifi...

YUFKALI PİTİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Piti kebabı için:

4 adet yufka

400 gram kıyma

1 su bardağı nohut (haşlanmış ve kabukları soyulmuş)

1/2 yemek kaşığı tereyağı

1 tutam tuz

1 tutam karabiber

1 tutam tatlı toz kırmızı biber

2 su bardağı et suyu

Servis için:

3 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt

1 tutam doğranmış maydanoz

YUFKALI PİTİ KEBABI YAPILIŞI

Yufkaları gelişigüzel doğrayın ve fırın kabına kalın bir katman olacak şekilde yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika hafifçe kızarana kadar pişirin.

Bu sırada kıymayı tavaya alın ve suyunu çekene kadar kavurun.

Tereyağı, haşlanmış nohut, tuz, karabiber ve kırmızı biberi ekleyin. 5 dakika daha kavurun.

Fırından çıkan yufkaların üzerine 2 su bardağı et suyunu eşit şekilde gezdirerek dökün.

Ortasına kıymalı harcı yerleştirin.

Tekrar 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Üzerine sarımsaklı yoğurt ve maydanoz ekleyerek servis edin.

Afiyet olsun!