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Her lokması lezzet patlaması: Çıtır çıtır kalem börek tarifi

Her lokması lezzet patlaması: Çıtır çıtır kalem börek tarifi

17.06.2025 16:40:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Her lokması lezzet patlaması: Çıtır çıtır kalem börek tarifi

Dışı altın gibi kızarmış, içi yumuşacık peynir dolgulu kalem börekler, çay saatlerinin ve kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olmaya aday. Üstelik hazırlaması da oldukça kolay!

İncecik çıtır yufkaların arasında eriyen peynirle buluşan enfes bir lezzet: Kalem börek! Hem çay saatlerinin yıldızı hem de kahvaltı sofralarının aranan ismi olan bu börek, pratik yapımı ve harika tadıyla herkesin favorisi olmayı başarıyor. 

MALZEMELER

  • 3 adet yufka
  • 200 gram beyaz peynir veya lor peyniri
  • Birkaç dal ince doğranmış maydanoz
  • 1 adet yumurta beyazı (iç harcına)
  • Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

1. İÇ HARCI HAZIRLAYIN:

Peyniri bir kaba alın, içine doğranmış maydanozları ve yumurta beyazını ekleyin. Karıştırarak kenara alın.

2. YUFKALARI HAZIRLAYIN:

Bir yufkayı düz bir zemine serin ve 8 üçgen olacak şekilde kesin. Her bir yufkadan 8 adet kalem börek çıkacaktır. Toplamda 24 adet börek elde edersiniz.

3. SARMA İŞLEMİ:

Her bir üçgenin geniş kısmına peynirli iç harcından koyun. Kenarlarını içe katlayarak sigara böreği gibi sarın. Ucunu suyla hafif ıslatıp yapıştırın.

4. KIZARTMA:

Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Börekleri altın rengi alana kadar çevirerek kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.

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