Her lokması lezzet patlaması: Çıtır çıtır kalem börek tarifi

İncecik çıtır yufkaların arasında eriyen peynirle buluşan enfes bir lezzet: Kalem börek! Hem çay saatlerinin yıldızı hem de kahvaltı sofralarının aranan ismi olan bu börek, pratik yapımı ve harika tadıyla herkesin favorisi olmayı başarıyor.

MALZEMELER

3 adet yufka

200 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Birkaç dal ince doğranmış maydanoz

1 adet yumurta beyazı (iç harcına)

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI

1. İÇ HARCI HAZIRLAYIN:

Peyniri bir kaba alın, içine doğranmış maydanozları ve yumurta beyazını ekleyin. Karıştırarak kenara alın.

2. YUFKALARI HAZIRLAYIN:

Bir yufkayı düz bir zemine serin ve 8 üçgen olacak şekilde kesin. Her bir yufkadan 8 adet kalem börek çıkacaktır. Toplamda 24 adet börek elde edersiniz.

3. SARMA İŞLEMİ:

Her bir üçgenin geniş kısmına peynirli iç harcından koyun. Kenarlarını içe katlayarak sigara böreği gibi sarın. Ucunu suyla hafif ıslatıp yapıştırın.

4. KIZARTMA:

Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Börekleri altın rengi alana kadar çevirerek kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.