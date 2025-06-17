Her lokması lezzet patlaması: Çıtır çıtır kalem börek tarifi

İncecik çıtır yufkaların arasında eriyen peynirle buluşan enfes bir lezzet: Kalem börek! Hem çay saatlerinin yıldızı hem de kahvaltı sofralarının aranan ismi olan bu börek, pratik yapımı ve harika tadıyla herkesin favorisi olmayı başarıyor.
MALZEMELER
- 3 adet yufka
- 200 gram beyaz peynir veya lor peyniri
- Birkaç dal ince doğranmış maydanoz
- 1 adet yumurta beyazı (iç harcına)
- Kızartmak için sıvı yağ
YAPILIŞI
1. İÇ HARCI HAZIRLAYIN:
Peyniri bir kaba alın, içine doğranmış maydanozları ve yumurta beyazını ekleyin. Karıştırarak kenara alın.
2. YUFKALARI HAZIRLAYIN:
Bir yufkayı düz bir zemine serin ve 8 üçgen olacak şekilde kesin. Her bir yufkadan 8 adet kalem börek çıkacaktır. Toplamda 24 adet börek elde edersiniz.
3. SARMA İŞLEMİ:
Her bir üçgenin geniş kısmına peynirli iç harcından koyun. Kenarlarını içe katlayarak sigara böreği gibi sarın. Ucunu suyla hafif ıslatıp yapıştırın.
4. KIZARTMA:
Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Börekleri altın rengi alana kadar çevirerek kızartın. Kağıt havlu üzerine alarak fazla yağını süzdürün.