Hint mutfağının ipeksi mirası: Murgh Makhani

Mutfak literatüründe "yanlışlıkla bulunan bir şaheser" olarak tanımlanan Butter Chicken, 1950'lerde Delhi'deki meşhur Moti Mahal restoranında, kuruyan tandır tavuklarını değerlendirmek için hazırlanan tereyağlı ve domatesli bir sosla hayat bulmuştur. Onu sıradan köri yemeklerinden ayıran en temel fark, sosunun içindeki yoğun krema-tereyağı dengesi ve "kashmiri chili" sayesinde kazandığı o meşhur turuncu-kırmızı rengidir.

MURGH MAHKANI TARİFİ

Malzemeler

Tavuk Marinasyonu İçin:

600 gram tavuk but (kuşbaşı doğranmış)

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zencefil-sarımsak ezmesi

Baharatlar: 1 tatlı kaşığı Garam Masala, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber (Kashmiri chili), yarım çay kaşığı zerdeçal ve tuz.

Makhani Sos (Tereyağlı Sos) İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı domates püresi (pürüzsüz süzülmüş)

1 su bardağı sıvı krema

1 yemek kaşığı bal veya şeker (asiditeyi dengelemek için)

1 yemek kaşığı toz badem veya kaju ezmesi (isteğe bağlı, kıvam artırır)

1 tatlı kaşığı kurutulmuş çemen otu yaprağı (Kasuri Methi - yemeğin imza kokusudur)

Ekstra 20 gram soğuk tereyağı (final dokunuşu için)

Yapılışı