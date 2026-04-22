Hint mutfağının ipeksi mirası: Murgh Makhani

Mutfak literatüründe "yanlışlıkla bulunan bir şaheser" olarak tanımlanan Butter Chicken, 1950'lerde Delhi'deki meşhur Moti Mahal restoranında, kuruyan tandır tavuklarını değerlendirmek için hazırlanan tereyağlı ve domatesli bir sosla hayat bulmuştur. Onu sıradan köri yemeklerinden ayıran en temel fark, sosunun içindeki yoğun krema-tereyağı dengesi ve "kashmiri chili" sayesinde kazandığı o meşhur turuncu-kırmızı rengidir.
MURGH MAHKANI TARİFİ
Malzemeler
Tavuk Marinasyonu İçin:
- 600 gram tavuk but (kuşbaşı doğranmış)
- 3 yemek kaşığı süzme yoğurt
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı zencefil-sarımsak ezmesi
- Baharatlar: 1 tatlı kaşığı Garam Masala, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber (Kashmiri chili), yarım çay kaşığı zerdeçal ve tuz.
Makhani Sos (Tereyağlı Sos) İçin:
- 2 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 2 su bardağı domates püresi (pürüzsüz süzülmüş)
- 1 su bardağı sıvı krema
- 1 yemek kaşığı bal veya şeker (asiditeyi dengelemek için)
- 1 yemek kaşığı toz badem veya kaju ezmesi (isteğe bağlı, kıvam artırır)
- 1 tatlı kaşığı kurutulmuş çemen otu yaprağı (Kasuri Methi - yemeğin imza kokusudur)
- Ekstra 20 gram soğuk tereyağı (final dokunuşu için)
Yapılışı
- Marinasyon: Tavukları yoğurt ve baharat karışımıyla harmanlayıp en az 2 saat (ideal olan bir gece) buzdolabında dinlendirin. Bu, tavuğun liflerini yumuşatır.
- Mühürleme: Geniş bir tavada veya döküm ızgarada tavukları yüksek ateşte, üzerlerinde hafif "yanık" izleri oluşana kadar pişirip kenara alın. (Tandır etkisi yaratmak için hafif karamelizasyon şarttır).
- Sosun Kimyası: Aynı tavada (veya yeni bir tencerede) tereyağını eritin. Domates püresini ve zencefil-sarımsak ezmesini ekleyip domatesin çiğ kokusu gidene kadar orta ateşte pişirin.
- Baharat Füzyonu: Sos koyulaşınca Garam Masala ve toz biberi ekleyin. Ardından sıvı kremayı ve balı ilave ederek sosun renginin o meşhur "turuncuya" dönüşmesini izleyin.
- Buluşma: Mühürlediğiniz tavukları sosun içine bırakın. Sosun kıvamı çok koyuysa az miktarda su ekleyebilirsiniz. Kısık ateşte 10 dakika demlendirin.
- Final Dokunuşu: Ocağı kapatmadan hemen önce kurutulmuş çemen otunu (Kasuri Methi) avucunuzda ezerek ekleyin ve soğuk tereyağını içine atıp karıştırarak sosu parlatın.