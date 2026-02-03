Hint mutfağının kat kat lezzeti: Paratha tarifi

Paratha, özellikle Hindistan ve Güney Asya mutfağında sıkça tüketilen, tavada pişirilen kat kat bir ekmek türüdür. Sade yapılabildiği gibi patates, peynir veya sebzelerle doldurularak da hazırlanabilir. Az malzemeyle hazırlanan bu tarif, doyurucu yapısıyla da öne çıkıyor.

MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yaklaşık 1 su bardağı ılık su

Katları için: 2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

Pişirmek için: Tereyağı veya sıvı yağ

YAPILIŞ

Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin ve karıştırın.

Sıvı yağı ve ılık suyu azar azar ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 20 dakika dinlendirin.

Dinlenen hamuru bezelere ayırın ve her bezeyi ince bir şekilde açın.

Açılan hamurun üzerine yağ sürün, katlayarak rulo yapın ve tekrar spiral şeklinde sarın.

Hamuru yeniden açarak orta kalınlıkta bir yufka elde edin.

Isıtılmış tavada her iki tarafını da altın rengi alana kadar pişirin.

Pişirme sırasında üzerine az miktarda yağ ekleyerek çıtırlaşmasını sağlayın.

Sıcak servis edin.