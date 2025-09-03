Hint mutfağının vazgeçilmezi: Ev yapımı dosa tarifi

Dosa, Güney Hindistan’ın en popüler yiyeceklerinden biri olarak bilinir. Pirinç ve urad dalından yapılan bu ince ve kıtır krepler, mayalanmış hamuru sayesinde hem hafif hem de sindirimi kolaydır. İçine patates püresi, sebze veya peynir ekleyerek farklı tatlar yaratabilir, yanında hindistan cevizi sosu ve sambar ile servis ederek geleneksel lezzeti yakalayabilirsiniz. Evde dosa yapmak, başlangıçta biraz sabır gerektirse de, doğru tarifle oldukça basit ve keyifli bir deneyimdir.Peki, Hint mutfağının vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte ev yapımı dosa tarifi...
Malzemeler
- 1 su bardağı pirinç (tercihen baldo veya basmati)
- 1/4 su bardağı urad dalı (kabuksuz siyah mercimek)
- 1/2 çay kaşığı tuz
- Su (hamur kıvamı için)
- 1 çay kaşığı yağ (pişirmek için)
Yapılışı
- Pirinci ve urad dalını ayrı kaplarda en az 4-6 saat, tercihen bir gece önceden suda bekletin.
- Islatılmış pirinci ve urad dalını ayrı ayrı blenderdan geçirin.
- Pirinç ve urad dalını birleştirip, gerekirse biraz su ekleyerek akıcı ama çok sıvı olmayan bir hamur elde edin.
- Tuz ekleyin ve hamuru 8–12 saat oda sıcaklığında mayalanmaya bırakın.
- Teflon tavayı orta ateşte ısıtın ve hafifçe yağ sürün.
- Hamurdan bir kepçe alıp tavaya dökün, dışa doğru dairesel şekilde yayın.
- Altı kızarana kadar pişirin, üzeri hafif kabardığında spatula ile dikkatlice çevirin. (Çoğu kişi sadece bir tarafını pişirir.)
- Sıcak servis edin.