Hint mutfağının vazgeçilmezi: Ev yapımı dosa tarifi

Dosa, Güney Hindistan’ın en popüler yiyeceklerinden biri olarak bilinir. Pirinç ve urad dalından yapılan bu ince ve kıtır krepler, mayalanmış hamuru sayesinde hem hafif hem de sindirimi kolaydır. İçine patates püresi, sebze veya peynir ekleyerek farklı tatlar yaratabilir, yanında hindistan cevizi sosu ve sambar ile servis ederek geleneksel lezzeti yakalayabilirsiniz. Evde dosa yapmak, başlangıçta biraz sabır gerektirse de, doğru tarifle oldukça basit ve keyifli bir deneyimdir.Peki, Hint mutfağının vazgeçilmezi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte ev yapımı dosa tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı pirinç (tercihen baldo veya basmati)

1/4 su bardağı urad dalı (kabuksuz siyah mercimek)

1/2 çay kaşığı tuz

Su (hamur kıvamı için)

1 çay kaşığı yağ (pişirmek için)

Yapılışı