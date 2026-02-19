İftar sofralarına ferah bir dokunuş: Limonlu tiramisu tarifi

İftar sonrası tatlı ihtiyacı kaçınılmazdır; ancak uzun süren açlığın ardından ağır tatlılar mideyi zorlayabilir. Limonlu tiramisu ise klasik tiramisunun daha hafif ve ferah versiyonudur. Limonun doğal asiditesi, kremanın yoğunluğunu dengeler ve tatlıyı daha hafif hale getirir. Bu yüzden özellikle Ramazan ayında iftar sonrası için ideal bir tatlı alternatifi sunar. İşte, ferah aromasıyla limonlu tiramisu tarifi...

LİMONLU TİRAMİSU TARİFİ

Malzemeler

Kreması için:

500 ml süt

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

200 gram labne peyniri

1 limonun suyu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

1 paket vanilin

Katları için:

1 paket kedi dili bisküvi

Islatmak için:

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için:

Limon kabuğu rendesi

Hindistan cevizi veya beyaz çikolata rendesi (isteğe bağlı)

LİMONLU TİRAMİSU YAPILIŞI

Süt, un, nişasta, şeker ve yumurta sarısını tencereye alın.

Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilin ekleyin ve soğumaya bırakın.

Ilındıktan sonra labne peyniri, limon suyu ve limon kabuğu rendesini ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.

Ilık süt ve limon suyunu karıştırın.

Kedi dili bisküvileri bu karışıma batırarak servis kabına dizin.

Üzerine limonlu kremanın yarısını yayın.

Tekrar ıslatılmış bisküvi dizip kalan kremayı ekleyin.

Tatlıyı buzdolabında en az 3–4 saat dinlendirin.

Servis öncesi üzerine limon kabuğu rendesi serpin.

Afiyet olsun!