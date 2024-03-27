İftar sofralarının pratik tatlısı: Islak kek
İftar sofralarının ziyafetli yemeklerinin ardından hafif ve pratik bir tatlı yapmak isteyen yurttaşların aradığı tarif, ıslak kek olacak…
Ramazan’da şüphesiz ki en çok beklenen an iftar sofralarıdır. İftar sofralarından yenen lezzetli yemeklerin ardından tatlı her insanın isteğidir… İşte, iftar sofralarının pratik lezzeti ıslak kek tarifi…
ISLAK KEK TARİFİ
Malzemele
- 3 adet yumurta
- 1,5 su bardağı şeker
- 1,5 su bardağı süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 paket kakao (25g)
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 2 su bardağı un (elenmiş)
- Üst sosunu hazırlama için
- 1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)
- 1,5 su bardağı süt
Yapılış
- Islak kek tarifi için ilk olarak yumurta, şeker iyice çırpıldıktan sonra süt, sıvı yağ, kakao eklenerek tekrar çırpılır
- Kekimizi ıslatmak için bu karışımdan bir su bardağı ayrılır.
- Kalan karışıma kabartma tozu, vanilya ve elenmiş un karıştırılarak kek hamuru oluşturulur.
- Yağlanmış tepsiye ya da borcama dökülerek 170 derecede fırına sürülür, yaklaşık 35 dakika kontrollü bir şekilde pişirilir. Benim kullandığım borcamın ölçüsü 28*22 cm.
- Keki beklerken üzeri için ayırdığınız karışımı uygun bir tavaya alarak üzerine süt ilave edilir ve ocakta 5 dakika kaynatılır.
- Fırından çıkan kekin ilk sıcaklığı çıktıktan sonra yani 10 dk kadar sonra dilimlenir.
- Üzerine yavaş yavaş ılıyan sos her yerine gelecek şekilde dökülür.
- Üzerine iri parçalanan ceviz serpilir. Siz dilediğiniz şekilde de süsleyebilirsiniz.
- Kekin sosu güzelce çekmesi için en az 2-3 saat dinlendirildikten sonra ıslak kek dilimlenerek servis edilebilir.
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