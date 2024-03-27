İftar sofralarının pratik tatlısı: Islak kek

Yayınlanma: 27.03.2024 - 17:25

Güncelleme: 27.03.2024 - 17:25

Ramazan’da şüphesiz ki en çok beklenen an iftar sofralarıdır. İftar sofralarından yenen lezzetli yemeklerin ardından tatlı her insanın isteğidir… İşte, iftar sofralarının pratik lezzeti ıslak kek tarifi…





ISLAK KEK TARİFİ

Malzemele

3 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

1,5 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao (25g)

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

2 su bardağı un (elenmiş)

Üst sosunu hazırlama için

1 su bardağı kakaolu karışım (bu karışımı kek hamurunu yaparken ayıracağız)

1,5 su bardağı süt

Yapılış