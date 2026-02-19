İftara ne pişirsem diyenlere: Fırında tavuklu patlıcan kebabı tarifi

İftar sofraları için hem besleyici hem de mideyi yormayan bir ana yemek arıyorsanız fırında tavuklu patlıcan kebabı iyi bir alternatif olabilir. Kızartma yerine fırında pişirilmesi sayesinde daha hafif olan bu tarif, yanında pilav ve cacıkla dengeli bir menü oluşturur.

MALZEMELER

3 adet patlıcan

500 gram kuşbaşı tavuk göğsü veya but

1 adet büyük kuru soğan

2 adet yeşil biber

2 diş sarımsak

2 adet domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

Sosu için:

1 su bardağı sıcak su

YAPILIŞI

Patlıcanları alacalı soyup küp küp doğrayın. Acısının çıkması için tuzlu suda 15–20 dakika bekletin, ardından yıkayıp kurulayın.

Tavukları küp doğrayın. Tavada zeytinyağı ile yüksek ateşte birkaç dakika mühürleyin.

Yemeklik doğranmış soğan, sarımsak ve biberleri ekleyip soteleyin.

Salça ve baharatları ilave edin. Küp doğranmış domatesleri ekleyip birkaç dakika pişirin.

Patlıcanları fırın kabına alın, üzerine tavuklu harcı yayın.

Salçalı sıcak suyu gezdirin.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında yaklaşık 30–35 dakika pişirin.