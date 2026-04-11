İmparator sofralarının yıldızı: Kaiserschmarrn

Mutfak literatüründe "mutlu bir kaza" olarak tanımlanan Kaiserschmarrn, efsaneye göre saray aşçısının imparatora hazırladığı pankekin parçalanması sonucu ortaya çıkmış, ancak imparator bu "dağınık" hali çok beğenmiştir. Onu sıradan pankeklerden ayıran en temel fark, hamuruna eklenen çırpılmış yumurta aklarının (soufflé tekniği) sağladığı aşırı hafiflik ve pişirme aşamasında eklenen şekerin tavada karamelize edilmesidir.

KAİSERSCHMARRN TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta (sarıları ve beyazları ayrılmış)

1.5 su bardağı süt

1 su bardağı çok amaçlı un

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Yarım çay bardağı kuru üzüm (isteğe bağlı, önceden sıcak suda veya meyve suyunda bekletilmiş)

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı tereyağı (kızartmak ve karamelize etmek için)

Üzeri için: Bolca pudra şekeri

Yapılışı