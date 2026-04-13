İncecik hamuruyla ıspanaklı gözleme nasıl yapılır?

Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan gözleme, farklı iç harçlarla hazırlanabilen pratik ve doyurucu bir lezzettir. Ispanaklı gözleme ise hem hafif hem de besleyici olmasıyla öne çıkar. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarif, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezidir.

MALZEMELER

hamur için:

3 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı ılık su

iç harcı için:

300 gram ıspanak

1 adet soğan

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

İsteğe bağlı: beyaz peynir

YAPILIŞ

Un, tuz ve suyu karıştırarak yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru üzeri kapalı şekilde yaklaşık 20 dakika dinlendirin.

Ispanakları yıkayıp ince ince doğrayın.

Soğanı doğrayıp zeytinyağında kavurun, üzerine ıspanakları ekleyin.

Tuz ve baharatları ekleyip birkaç dakika pişirin, ardından soğumaya bırakın.

Hamuru bezelere ayırın ve ince olacak şekilde açın.

İç harcı hamurun yarısına koyup kapatın.

Tavada arkalı önlü kızarana kadar pişirin.

İsteğe göre üzerine tereyağı sürerek servis edin.