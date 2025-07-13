İpeksi dokusuyla sofranızın yıldızı: Patates püresi tarifi

Patates püresi, sade görünse de kıvamı ve dokusuyla sofranın en dikkat çeken eşlikçisi olabilir. Peki, restoranlarda yediğiniz gibi ipeksi ve topaksız bir patates püresi yapmak mümkün mü? İşte lezzetiyle fark yaratan, pürüzsüz patates püresi tarifi ve püf noktaları!

MALZEMELER

4-5 adet orta boy un (nişasta oranı yüksek) patates

100 ml süt (isteğe bağlı sıcak krema ile de zenginleştirebilirsiniz)

50-60 gram tereyağı

Tuz

Karabiber (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Patates Seçimi ve Haşlama:

Kabuklarını soyduğunuz patatesleri iri iri doğrayın ve bol tuzlu suda iyice yumuşayana kadar haşlayın. Patateslerin çok yumuşak olması, pürenizin pürüzsüz olmasını sağlar.

Süzme ve Kurulama:

Haşlanan patatesleri süzün. Ardından birkaç dakika tencerede kısık ateşte bekletin ki fazla nem buharlaşsın. Bu adım, pürenizin sulanmasını önler.

Ezme:

Patatesleri pürüzsüz hale getirmek için klasik ezici yerine tel süzgeçten geçirmek ya da patates ricer (ezici pres) kullanmak harika sonuç verir. Böylece topak kalmaz.

Lezzetlendirme:

Sütü veya kremayı ısıtın ve tereyağıyla birlikte patateslerin üzerine ekleyin. Karıştırırken hızlı değil, nazikçe karıştırarak ipeksi bir kıvam elde edin. Tuzunu ve dilerseniz karabiberini de ekleyin.

Servis:

Sıcak olarak, üzerine biraz daha tereyağı gezdirerek veya taze otlarla süsleyerek servis yapın.

PÜF NOKTALARI

Patateslerin nişasta oranı yüksek türlerini (örneğin sarı patates) tercih edin.

Süt ve tereyağını mutlaka sıcak ekleyin; soğuk malzemeler pürenin kıvamını bozar.

Mikser kullanmayın; patates fazla işlenirse elastik ve yapışkan olur.