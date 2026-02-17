İrlanda gastronomisinin efsane lezzeti: Colcannon tarifi

İrlanda mutfak disiplininin karakteristik bir örneği olan Colcannon, özellikle patatesin temel besin maddesi olarak kabul edildiği kırsal mutfak kültüründen doğmuş ve zamanla rafine edilerek modern gastronomiye kazandırılmıştır. Reçetenin temelini oluşturan nişastalı patates yapısı, sote edilmiş lahana veya karalahana ile birleştirilerek dokusal bir kontrast yaratılmaktadır. İşte, Colcannon tarifi...
COLCANNON TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg nişasta oranı yüksek unlu patates (soyulmuş ve iri doğranmış)
- 250 gram ince kıyılmış lahana veya karalahana
- 100 gram kaliteli tereyağı
- 150 ml tam yağlı süt veya krema
- 4-5 adet ince kıyılmış taze soğan
- Yarım çay kaşığı muskat rendesi
- Deniz tuzu
- Taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Patatesleri bol tuzlu suda, yapısal bütünlüklerini kaybedip yumuşayana kadar haşlayın; haşlama sonrası sularını tamamen süzerek kısa bir süre buharının uçmasını bekleyin.
- Haşlanmış patatesleri, pürüzsüz bir doku elde edene kadar sıcakken ezin (homojen bir kıvam için patates ezici kullanılması önerilir).
- Ayrı bir tavada tereyağının yarısını eritin ve kıyılmış lahanaları, renklerini koruyarak yumuşayana kadar 5-7 dakika boyunca soteleyin.
- Süt veya kremayı bir sos tenceresinde ısıtın ve ince kıyılmış taze soğanları sütün içerisinde aromalarını bırakmaları için 2 dakika boyunca bekletin.
- Hazırlanan aromatik süt karışımını, ezilmiş patateslere azar azar ekleyerek emülsifiye olana kadar karıştırın.
- Sote edilmiş lahanaları patates püresine entegre edin; muskat rendesi, tuz ve karabiber ile aromatik dengeyi kurun.
- Servis tabağına alınan karışımın merkezinde bir çukur açarak, kalan tereyağını bu bölgede eriterek sunumu tamamlayın.