İrlanda gastronomisinin efsane lezzeti: Colcannon tarifi

İrlanda mutfak disiplininin karakteristik bir örneği olan Colcannon, özellikle patatesin temel besin maddesi olarak kabul edildiği kırsal mutfak kültüründen doğmuş ve zamanla rafine edilerek modern gastronomiye kazandırılmıştır. Reçetenin temelini oluşturan nişastalı patates yapısı, sote edilmiş lahana veya karalahana ile birleştirilerek dokusal bir kontrast yaratılmaktadır. İşte, Colcannon tarifi...

COLCANNON TARİFİ

Malzemeler

1 kg nişasta oranı yüksek unlu patates (soyulmuş ve iri doğranmış)

250 gram ince kıyılmış lahana veya karalahana

100 gram kaliteli tereyağı

150 ml tam yağlı süt veya krema

4-5 adet ince kıyılmış taze soğan

Yarım çay kaşığı muskat rendesi

Deniz tuzu

Taze çekilmiş karabiber

Yapılışı