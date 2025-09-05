İspanya’nın lezzet simgesi: Paella tarifi

İspanya mutfağının simgesi haline gelmiş Paella, hem göze hem damağa hitap eden bir yemektir. Valencia bölgesinden dünyaya yayılan bu tarif, safranlı pirinci, taze deniz ürünlerini, tavuk veya tavşan etini ve çeşitli sebzeleri bir araya getirir. Özel günlerde ve davet sofralarında hem şık sunumu hem de zengin aromasıyla tercih edilen paella, evde hazırlamak için de uygun ve keyifli bir yemektir. Peki, İspanya'nın lezzet simgesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte paella tarifi...

Malzemeler (4 kişilik)

2 su bardağı paella veya baldo pirinç

400 g tavuk but veya göğüs (isteğe bağlı)

200 g karides veya midye

1 kırmızı biber, jülyen doğranmış

1 yeşil biber, jülyen doğranmış

1 soğan, ince doğranmış

2 diş sarımsak, ezilmiş

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı safran

1 tatlı kaşığı paprika

4 su bardağı tavuk veya sebze suyu

Tuz ve karabiber

Limon dilimleri (servis için)

Yapılışı