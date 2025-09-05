İspanya’nın lezzet simgesi: Paella tarifi

İspanya mutfağının simgesi haline gelmiş Paella, hem göze hem damağa hitap eden bir yemektir. Valencia bölgesinden dünyaya yayılan bu tarif, safranlı pirinci, taze deniz ürünlerini, tavuk veya tavşan etini ve çeşitli sebzeleri bir araya getirir. Özel günlerde ve davet sofralarında hem şık sunumu hem de zengin aromasıyla tercih edilen paella, evde hazırlamak için de uygun ve keyifli bir yemektir. Peki, İspanya'nın lezzet simgesi olan bu yemek nasıl yapılır? İşte paella tarifi...
Malzemeler (4 kişilik)
- 2 su bardağı paella veya baldo pirinç
- 400 g tavuk but veya göğüs (isteğe bağlı)
- 200 g karides veya midye
- 1 kırmızı biber, jülyen doğranmış
- 1 yeşil biber, jülyen doğranmış
- 1 soğan, ince doğranmış
- 2 diş sarımsak, ezilmiş
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı safran
- 1 tatlı kaşığı paprika
- 4 su bardağı tavuk veya sebze suyu
- Tuz ve karabiber
- Limon dilimleri (servis için)
Yapılışı
- Safranı 1 yemek kaşığı sıcak suda bekletin.
- Tavukları tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, tavukları ekleyip altın rengi olana kadar kızartın ve kenara alın.
- Aynı tavada soğan ve sarımsağı soteleyin, ardından biberleri ekleyin.
- Pirinci ekleyip 2-3 dakika kavurun.
- Safranlı suyu ve tavuk suyunu ekleyin, paprika ile tatlandırın.
- Tavuk ve deniz ürünlerini pirincin üzerine yerleştirin.
- Orta ateşte, kapağı kapalı şekilde 15-20 dakika pişirin.
- Suyu çekmiş ve pirinç yumuşamış olmalı.
- Limon dilimleri ile süsleyip sıcak servis edin.