İspanyol mutfağının ferahlatıcı lezzeti: Ajoblanco tarifi

Yaz aylarının ferahlatıcı soğuk çorbalarından biri olan Ajoblanco, İspanya’nın özellikle Endülüs bölgesinde sıkça tercih edilen bir lezzettir. Badem, sarımsak ve zeytinyağının muhteşem uyumuyla hazırlanan bu hafif çorba, hem besleyici hem de pratik bir seçenektir. Peki, İspanyol mutfağının bu ferahlatıcı lezzeti nasıl yapılır? İşte, az malzemeyle maksimum lezzet sunan ajoblanco tarifi...

AJOBLACO TAR İ F İ

Malzemeler:

150 gram çiğ badem (kabuksuz)

2-3 diş sarımsak

100 gram bayat beyaz ekmek içi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı beyaz sirke (üzüm sirkesi önerilir)

600 ml soğuk su

Tuz (isteğe göre)

Üzeri için üzüm veya kavun dilimleri

AJOBLANCO YAPILI Ş I

Kabuksuz bademleri sıcak suya koyup 1-2 dakika bekletin, ardından süzüp kabuklarını soyun.

Bayat ekmek içini soğuk suya batırarak yumuşatın ve fazla suyunu sıkarak alın.

Soyulmuş badem, yumuşamış ekmek içi, sarımsak, zeytinyağı, sirke ve tuzu blendera alın.

Pürüzsüz kıvam alana kadar çekin.

Soğuk suyu azar azar ekleyerek çorbanın kıvamını ayarlayın.

Akışkan ve kremsi bir yapı elde etmelisiniz.

Hazırladığınız ajoblancoyu en az 2 saat buzdolabında dinlendirin.

Üzerine dilimlenmiş üzüm veya kavun parçaları koyarak soğuk şekilde servis edin.

Afiyet olsun!