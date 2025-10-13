Isparta mutfağının çok sevilen lezzeti: MasterChef kabune pilavı tarifi

Türk mutfağının en lezzetli geleneksel yemeklerinden biri olan kabune pilavı, kökeni Isparta'ya dayanan özel bir yöresel yemektir. Osmanlı mutfağından izler taşıyan bu tarif, etin yumuşacık dokusunu, baharatların eşsiz aromasıyla birleştirir. Peki, bu geleneksel lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef kabune pilavı tarifi...

KABUNE P İ LAVI TAR İ F İ

Malzemeler:

500 gram dana eti (kemiksiz parça veya kuşbaşı)

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı et suyu

2 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Kimyon

Tarçın (isteğe bağlı)

KABUNE P İ LAVI YAPILI Ş I

Eti bir tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin ve haşlayın.

Et yumuşadığında suyunu süzün, suyunu pilavda kullanmak üzere ayırın.

Ayrı bir pilav tenceresinde tereyağı ve sıvı yağı ısıtın.

İnce doğranmış soğanları ekleyip altın rengi alana kadar kavurun.

Haşlanmış etleri kavrulmuş soğanların üzerine alın, birkaç dakika birlikte kavurun.

Tuz, karabiber, kimyon ve isteğe bağlı olarak az miktarda tarçın ekleyin.

Yıkanmış ve süzülmüş pirinçleri tencereye ilave edin.

Pirinçler saydamlaşana kadar kavurmaya devam edin.

Pilavın üzerine 3 su bardağı sıcak et suyu dökün.

Kısık ateşte pirinçler suyu çekene kadar pişirin.

Pilav suyunu çektikten sonra ocaktan alın.

Tencerenin kapağını kapatın ve 10-15 dakika demlenmeye bırakın.

Afiyet olsun!