İstanbul sokaklarının efsane lezzeti: MasterChef ıslak hamburger tarifi

Sarımsağın, domatesin ve baharatların nefis uyumuyla hazırlanan ıslak hamburger, İstanbul’un gece hayatının en vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Peki, İstanbul sokaklarının efsane lezzeti olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, MasterChef ıslak hamburger tarifi...

ISLAK HAMBURGER TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:

500 gr dana kıyma

1 adet rendelenmiş kuru soğan

2 diş sarımsak (ezilmiş)

2 yemek kaşığı galeta unu

Tuz, karabiber, kimyon

Sos için:

4 adet domates (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı toz şeker

Tuz, karabiber, pul biber

Diğer:

6 adet hamburger ekmeği

ISLAK HAMBURGER YAPILIŞI

Kıyma, soğan, sarımsak, galeta unu ve baharatları yoğurun.

Elinizle yuvarlak hamburger köfteleri yapın.

Isıtılmış döküm tavada ya da ızgarada her iki tarafını da pişirin.

Zeytinyağında sarımsakları kavurun.

Domates rendesi, salça, şeker ve baharatları ekleyin. Sos koyulaşana kadar pişirin.

Hamburger ekmeklerini ortadan ikiye kesin.

Hazırladığınız sosu ekmeklerin içine sürün.

Köfteyi ekmeğin içine yerleştirin, üstüne tekrar sos sürün.

Hazırlanan hamburgerleri sosun içine batırıp çıkarın veya sosu üzerine dökün.

Üzerini kapatarak buharda kısa süre bekletin.

Afiyet olsun!