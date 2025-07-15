İster kahvaltıya ister çayın yanına 30 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Pratik su böreği tarifi

Su böreği denince çoğu kişinin aklına zahmetli bir hazırlık süreci gelir. Oysa klasik yöntemlerle uğraşmadan, pratik ve fırında pişen nefis bir su böreği yapmak mümkün. İnce açılmış yufkalarla hazırlanan bu tarif, hem çıtır hem de içi yumuşacık su böreği lezzetini aratmaz. Peki, ister kahvaltıya ister çayın yanına 30 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, uğraştırmayan nefis su böreği tarifi...

PRATİK SU BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler:

6 adet hazır yufka

3 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

250 gram beyaz peynir veya lor peyniri

Yarım demet maydanoz (isteğe bağlı)

Tuz

PRATİK SU BÖREĞİ YAPILIŞI

Yumurtaları, sütü ve sıvı yağı bir kapta güzelce çırpın.

Karışım homojen olunca kenara alın.

Beyaz peyniri çatalla ezin, ince kıyılmış maydanoz ile karıştırın.

Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayın.

Fırın tepsisini yağlayın.

İlk yufkayı kenarlardan taşacak şekilde serin.

Kalan yufkaları parçalayarak sosla ıslatın ve tepsiye kat kat yerleştirin.

Her kata iç harçtan serpiştirin.

En üst kata tekrar bütün yufkayı serin, kalan sosu dökün.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–35 dakika pişirin.

Üzeri kızarana kadar kontrollü pişirin.

Afiyet olsun!