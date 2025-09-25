İster kahvaltıya ister çayın yanına kolayca hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Haşhaşlı çörek tarifi

Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden biri olan haşhaşlı çörek, özellikle Anadolu’da sıkça yapılan geleneksel bir lezzettir. Haşhaş ezmesiyle yoğrulan hamurun mis gibi kokusu, çöreğin kat kat dokusuyla birleşerek damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Kahvaltılarda, beş çaylarında veya misafir sofralarında gönül rahatlığıyla sunabileceğiniz haşhaşlı çörek, hem doyurucu hem de pratik bir tarif olmasıyla öne çıkar. Peki, ister kahvaltıya ister çayın yanına kolayca hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, mis gibi kokusuyla haşhaşlı çörek tarifi...

HAŞHAŞLI ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

3 su bardağı un

1 paket instant maya (10 g)

1 çay bardağı ılık süt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet yumurta (akı hamura, sarısı üzerine)

3-4 yemek kaşığı haşhaş ezmesi

Üzeri için:

Susam veya çörek otu

HAŞHAŞLI ÇÖREK YAPILIŞI

Ilık süt, maya ve toz şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin.

Ardından un, sıvı yağ, tuz ve yumurta akını ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru ılık bir ortamda 1 saat mayalanmaya bırakın.

Mayalanan hamuru un serpilmiş tezgahta açın.

Haşhaş ezmesini hamurun üzerine sürün.

Hamuru rulo şeklinde sarın ve dilimleyin.

Dilerseniz örgü veya simit şeklinde de şekil verebilirsiniz.

Çörekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika altın rengi alana kadar pişirin.

Ilık veya soğuduktan sonra çayla birlikte servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!