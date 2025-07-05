İster kahvaltıya ister gece atıştırmalığına çok yakışan lezzet: Sarımsaklı ekmek tarifi

Lezzetiyle sofraların yıldızı olan sarımsaklı ekmek, özellikle İtalyan mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alır. Dışı çıtır, içi yumuşacık olan bu aromatik ekmek, pratik hazırlanışı ve iştah açıcı kokusuyla kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her öğüne yakışır. Peki, ister kahvaltıya ister gece atıştırmalığına çok yakışan bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis sarımsaklı ekmek tarifi...





SARIMSAKLI EKMEK TARİFİ

Malzemeler:

1 adet baget ekmek (veya dilimlenmiş ekmek)

4–5 diş sarımsak

3 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz (isteğe bağlı)

Taze kıyılmış maydanoz

Rendelenmiş kaşar peyniri veya parmesan (isteğe bağlı)

SARIMSAKLI EKMEK YAPILIŞI

Sarımsakları rendeleyin ya da iyice ezerek püre haline getirin.

Tereyağı ve zeytinyağı ile karıştırın.

Bu karışıma kıyılmış maydanoz ve arzuya göre bir tutam tuz ekleyin.

Baget ekmeği enine ikiye bölün ya da dilimlenmiş ekmek kullanıyorsanız her dilimin üzerine hazırladığınız sarımsaklı karışımı sürün.

Dilerseniz üzerine rendelenmiş peynir serpiştirebilirsiniz.

Önceden ısıtılmış 180–200 derece fırında yaklaşık 10–12 dakika, üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Peynir kullandıysanız peynir eriyip hafif kızarana dek fırında tutabilirsiniz.

Sıcak olarak servis edin.

Özellikle makarna, çorba veya et yemeklerinin yanında mükemmel bir eşlikçidir.

Afiyet olsun!