İsviçre mutfağının enfes lezzeti: Patates Röşti tarifi

Patates röşti, 19. yüzyıldan bu yana İsviçre sofralarının gözdesi olan geleneksel bir yemektir. Kızartma ya da fırında pişirme yöntemiyle yapılan röşti, patatesin en sade hâlini en lezzetli biçimde sunar. Dışı altın rengi bir kabukla çıtırlaşırken, içi yumuşacık kalır. Yanına yoğurt, yumurta ya da peynirle servis edildiğinde doyurucu bir kahvaltı veya hafif bir akşam yemeğine dönüşür.
PATATES RÖŞTİ TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet orta boy patates
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı tereyağı (isteğe göre zeytinyağı da kullanılabilir)
- (İsteğe bağlı) Rendelenmiş kaşar peyniri veya taze soğan
Yapılışı
- Patatesleri kabuklarıyla birlikte haşlayın ancak tamamen pişmesine izin vermeyin (yaklaşık 10 dakika).
- Haşlanan patatesleri soğumaya bırakın, ardından kabuklarını soyup rendenin iri tarafıyla rendeleyin.
- Üzerine tuz ve karabiber ekleyip karıştırın.
- Tavayı tereyağıyla yağlayın, rendelenmiş patatesleri tavaya alın ve spatulayla bastırarak düzleştirin.
- Kısık-orta ateşte 6–8 dakika kadar altı kızarana kadar pişirin.
- Ters çevirip diğer tarafını da aynı şekilde kızartın.
- (İsteğe göre) pişmeye yakın rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirip kapağını kapatın, erimesini bekleyin.