İsviçre mutfağının enfes lezzeti: Patates Röşti tarifi

Patates röşti, 19. yüzyıldan bu yana İsviçre sofralarının gözdesi olan geleneksel bir yemektir. Kızartma ya da fırında pişirme yöntemiyle yapılan röşti, patatesin en sade hâlini en lezzetli biçimde sunar. Dışı altın rengi bir kabukla çıtırlaşırken, içi yumuşacık kalır. Yanına yoğurt, yumurta ya da peynirle servis edildiğinde doyurucu bir kahvaltı veya hafif bir akşam yemeğine dönüşür.

PATATES RÖŞTİ TARİFİ

Malzemeler

4 adet orta boy patates

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı tereyağı (isteğe göre zeytinyağı da kullanılabilir)

(İsteğe bağlı) Rendelenmiş kaşar peyniri veya taze soğan

Yapılışı