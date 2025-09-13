İtalya’nın Efsanevi Lezzeti: Risotto

İtalya’nın kuzeyinden dünyaya yayılan Risotto, sabır ve özen isteyen bir yemek. Yavaş yavaş pişirilip sürekli karıştırılan Arborio pirinci, et suyu ve parmesan peyniriyle birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Kimi zaman deniz ürünleriyle, kimi zaman mantarla zenginleştirilen Risotto, İtalyan sofralarının vazgeçilmezi.

RISOTTO TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 küçük soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

300 g Arborio pirinci

1 su bardağı beyaz şarap

1 litre sıcak tavuk veya sebze suyu

50 g tereyağı

50 g rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz, karabiber

İsteğe göre: mantar, karides veya sebzeler

Yapılışı: