İtalya’nın Efsanevi Lezzeti: Risotto

İtalya’nın kuzeyinden dünyaya yayılan Risotto, sabır ve özen isteyen bir yemek. Yavaş yavaş pişirilip sürekli karıştırılan Arborio pirinci, et suyu ve parmesan peyniriyle birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Kimi zaman deniz ürünleriyle, kimi zaman mantarla zenginleştirilen Risotto, İtalyan sofralarının vazgeçilmezi.
RISOTTO TARİFİ
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 küçük soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 300 g Arborio pirinci
- 1 su bardağı beyaz şarap
- 1 litre sıcak tavuk veya sebze suyu
- 50 g tereyağı
- 50 g rendelenmiş parmesan peyniri
- Tuz, karabiber
- İsteğe göre: mantar, karides veya sebzeler
Yapılışı:
- Soğanı kavurun: Geniş bir tavada zeytinyağı ile soğanı şeffaflaşana kadar kavurun. Ardından sarımsağı ekleyin.
- Pirinçleri ekleyin: Arborio pirincini tavaya alın, tane tane olup parlaklaşana kadar 2-3 dakika karıştırın.
- Şarapla deglaze edin: Beyaz şarabı ekleyin, pirinçlerin şarabı çekmesini bekleyin.
- Yavaş yavaş pişirin: Sıcak tavuk/ sebze suyunu kepçe kepçe ekleyin. Her eklemeden sonra pirinçlerin suyu çekmesini bekleyin, sürekli karıştırın.
- Kıvamı yakalayın: Pirinçler kremamsı ve hafif diri kıvama geldiğinde ocaktan alın.
- Son dokunuş: Tereyağı ve parmesan peynirini ekleyip iyice karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.
- Servis: Sıcak servis edin. Üzerine ekstra parmesan rendeleyerek sunabilirsiniz.