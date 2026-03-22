İtalyan mutfağından kat kat lezzet şöleni: Timballo tarifi

Farklı mutfakları keşfetmeyi sevenler için timballo, hem görsel hem de lezzet açısından oldukça etkileyici bir yemektir. İtalyan mutfağına ait bu özel tarif, makarna, et, peynir ve sebzelerin bir araya gelmesiyle hazırlanır. İşte, kalabalık sofralara çok yakışan nefis timballo tarifi...

TIMBALLO TARİFİ

Malzemeler:

400 gram makarna (penne veya rigatoni)

300 gram kıyma veya kuşbaşı et

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı domates sosu

1 çay bardağı krema (isteğe bağlı)

1 su bardağı rendelenmiş kaşar veya mozzarella peyniri

Tuz

Karabiber

Kekik

TIMBALLO YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu kaynar suda hafif diri kalacak şekilde haşlayın ve süzün.

Zeytinyağını tavada ısıtın.

İnce doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun.

Üzerine kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Domates sosunu ilave edin ve baharatlarla tatlandırın.

Haşlanan makarnayı hazırladığınız sosla karıştırın.

İsteğe bağlı olarak kremayı da ekleyerek daha yoğun bir lezzet elde edebilirsiniz.

Fırın kabını yağlayın ve karışımın yarısını yerleştirin.

Üzerine peynirin bir kısmını serpin.

Kalan makarnayı ekleyip tekrar peynir serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan timballoyu birkaç dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!