İtalyan mutfağının çok sevilen lezzetiyle sofralarınızı renklendirin: Peynirli tortellini tarifi

Tortellini, İtalya’nın geleneksel makarna çeşitlerinden biri olarak bilinir. Peynirli tortellini ise özellikle hafif ve kremamsı iç harcıyla hem ana yemek hem de özel davetlerin vazgeçilmezi olur. Kendi mutfağınızda hazırlayacağınız bu tarif, hazır paket ürünlere göre çok daha lezzetli ve keyiflidir. Peki, İtalyan mutfağının çok sevilen bu lezzeti nasıl hazırlanır? İşte, peynirli tortellini tarifi...

PEYN İ RL İ TORTELLINI TAR İ F İ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harç için:

200 gram ricotta peyniri

50 gram rendelenmiş parmesan

Tuz ve karabiber (damak tadına göre)

Bir tutam rendelenmiş muskat (isteğe bağlı)

Sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

3-4 adet adaçayı yaprağı

Rendelenmiş parmesan (servis için)

PEYN İ RL İ TORTELLINI YAPILI Ş I

Un, tuz, yumurta ve zeytinyağını bir kapta yoğurun.

Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru streç filmle sarıp 30 dakika dinlendirin.

Ricotta ve parmesan peynirlerini bir kaba alın.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı muskatı ekleyip iyice karıştırın.

Dinlenen hamuru ince bir şekilde açın ve küçük kareler kesin.

Her karenin ortasına iç harçtan koyun.

Kareleri üçgen olacak şekilde katlayın ve kenarlarını iyice bastırın.

Üçgenleri parmağınızla hafifçe kıvırarak klasik tortellini şekli verin.

Büyük bir tencerede tuzlu su kaynatın ve tortellinileri 3-4 dakika kadar haşlayın.

Tortelliniler suyun üzerinde yüzmeye başladığında pişmiş demektir.

Küçük bir tavada tereyağını eritip adaçayı yapraklarını ekleyin.

Haşlanan tortellinileri bu sosla karıştırın.

Üzerine bol rendelenmiş parmesan serpiştirerek sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!