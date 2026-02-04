İtalyan mutfağının efsane klasiği: Lazanya tarifi

Lazanya, zahmetli gibi görünse de adımlar doğru takip edildiğinde oldukça keyifli bir tarif. Kat kat dizilen makarna yaprakları, aromalı kıymalı sos ve dengeli beşamel ile birleştiğinde ortaya doyurucu ve tatmin edici bir yemek çıkıyor. Özellikle hafta sonu sofraları ve misafir yemekleri için tercih edilen bu klasik, ev mutfağında da rahatlıkla hazırlanabiliyor.
LAZANYA TARİFİ
Malzemeler
Kıymalı sos için:
- 400 gram kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates (veya 1 su bardağı rendelenmiş domates)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Karabiber
- Kekik
Beşamel sos için:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 2,5 su bardağı süt
- Tuz
- Muskat rendesi (isteğe bağlı)
- 1 paket lazanya yaprağı
- 1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılışı
- Soğan ve sarımsak ince doğranır, zeytinyağında kavrulur.
- Kıyma eklenir, suyunu salıp çekene kadar pişirilir.
- Salça ve domates eklenir, baharatlarla tatlandırılır. Kıymalı sos kısık ateşte birkaç dakika pişirilir.
- Beşamel sos için tereyağı eritilir, un eklenip kokusu çıkana kadar kavrulur.
- Süt yavaş yavaş eklenir, topaklanmadan koyulaşana kadar karıştırılır. Tuz ve muskat eklenir.
- Fırın kabının tabanına ince bir kat beşamel sos yayılır.
- Lazanya yaprakları dizilir, üzerine kıymalı sos ve beşamel eklenir.
- Katlar bu sırayla tekrarlanır. En üste beşamel sos ve kaşar peyniri serpilir.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 35–40 dakika pişirilir.
- Fırından çıktıktan sonra 10 dakika dinlendirilerek servis edilir.