İtalyan mutfağının efsane klasiği: Lazanya tarifi

Lazanya, zahmetli gibi görünse de adımlar doğru takip edildiğinde oldukça keyifli bir tarif. Kat kat dizilen makarna yaprakları, aromalı kıymalı sos ve dengeli beşamel ile birleştiğinde ortaya doyurucu ve tatmin edici bir yemek çıkıyor. Özellikle hafta sonu sofraları ve misafir yemekleri için tercih edilen bu klasik, ev mutfağında da rahatlıkla hazırlanabiliyor.

LAZANYA TARİFİ

Malzemeler

Kıymalı sos için:

400 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates (veya 1 su bardağı rendelenmiş domates)

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kekik

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2,5 su bardağı süt

Tuz

Muskat rendesi (isteğe bağlı)

1 paket lazanya yaprağı

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılışı