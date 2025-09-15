İtalyan mutfağının en lezzetli klasiği: MasterChef tiramisu tarifi

Tatlı krizlerinize hızlıca çözüm bulacak, aynı zamanda misafir sofralarına şıklık katacak bir tarif arıyorsanız tiramisu tam size göre! İtalya’dan dünyaya yayılan bu klasik tatlı, kahveyle ıslatılmış bisküvilerin mascarpone kremasıyla buluşmasıyla hazırlanır. Yumuşacık dokusu, yoğun kahve aroması ve üzerindeki kakao serpiştirmesiyle her lokmada mutluluk veren tiramisu, evde kolayca yapılabilen en zarif tatlılardan biridir. Peki, İtalyan mutfağının en lezzetli klasiği olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef tiramisu tarifi...

Malzemeler

Ladyfingers (kedi dili)

Mascarpone peyniri

Yumurta

Şeker

Hazır kahve (espresso ya da güçlü filtre kahve)

Kakao (üstü için)

Yapılışı