İtalyan mutfağının en lezzetli klasiği: MasterChef tiramisu tarifi

Tatlı krizlerinize hızlıca çözüm bulacak, aynı zamanda misafir sofralarına şıklık katacak bir tarif arıyorsanız tiramisu tam size göre! İtalya’dan dünyaya yayılan bu klasik tatlı, kahveyle ıslatılmış bisküvilerin mascarpone kremasıyla buluşmasıyla hazırlanır. Yumuşacık dokusu, yoğun kahve aroması ve üzerindeki kakao serpiştirmesiyle her lokmada mutluluk veren tiramisu, evde kolayca yapılabilen en zarif tatlılardan biridir. Peki, İtalyan mutfağının en lezzetli klasiği olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte MasterChef tiramisu tarifi...
Malzemeler
- Ladyfingers (kedi dili)
- Mascarpone peyniri
- Yumurta
- Şeker
- Hazır kahve (espresso ya da güçlü filtre kahve)
- Kakao (üstü için)
Yapılışı
- Espresso ya da çok güçlü kahveyi demle, tatlı seviyorsan biraz şeker ekleyebilirsin.
- Yumurta sarılarını çırp, şekerle birlikte açık renk ve kremsi olana kadar. Sonra mascarpone’yi ekle ve karıştır.
- Temiz, kuru bir kapta yumurta beyazlarını sert tepecikler oluşana kadar çırp.
- Mascarpone-yumurta sarısı karışımına önce biraz beyaz yumurta ekleyerek hafifçe karıştır, sonra kalanını ekle dikkatle, karıştırırken kabarıklığının azalmasına izin verme.
- Kedi dilini kahveye çok kısa sürede batır (fazla ıslatmamaya dikkat et, dağılmasın).
- Bir kaba önce kahveye batırılmış kedi dilini diz. Üzerine mascarpone-yumurta karışımının yarısını yayın. Tekrar kedi dili, sonra kalan kremayı yayın.
- Üstüne kakao eleyip (isteğe bağlı olarak çikolata rendesi de eklenebilir) buzdolabında en az 4-6 saat, en iyisi gece boyunca beklet. Böylece katlar lezzetlerini birbirine verir.