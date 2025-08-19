İtalyan mutfağının enfes atıştırmalığı: Arancini tarifi

İtalya’da özellikle Sicilya’da sokak lezzeti olarak hemen her köşe başında bulabileceğiniz Arancini, günümüzde dünya mutfaklarının da vazgeçilmez atıştırmalıkları arasında yer alıyor. Kahvaltıda, öğle yemeklerinde ya da davet sofralarında sunabileceğiniz bu lezzet, farklı iç harçlarla zenginleştirilebilir. Peki, İtalyan mutfağının bu enfes atıştırmalığı nasıl yapılır? İşte, leziz arancini tarifi...

ARANCINI TARİFİ

Malzemeler:

2 su bardağı risotto (önceden pişirilmiş)

1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

1 çay bardağı bezelye (haşlanmış)

1 çay bardağı doğranmış jambon ya da kıyma (isteğe bağlı)

1 adet soğan (ince doğranmış)

2 adet yumurta

1,5 su bardağı galeta unu

Yarım su bardağı un

Kızartmak için ayçiçek yağı

ARANCINI YAPILIŞI

Önceden pişirdiğiniz risottoyu soğumaya bırakın.

İçine bezelye, peynir ve jambonu ekleyip karıştırın.

Avucunuza bir miktar risotto alın, ortasına peynir ekleyin ve yuvarlayarak top şekli verin.

Hazırladığınız topları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, ardından galeta ununa bulayın.

Derin bir tencerede yağı ısıtın ve arancini toplarını altın rengi olana kadar kızartın.

Sıcak servis ederek yanında domates sosuyla sunabilirsiniz.

Afiyet olsun!