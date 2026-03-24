İtalyan mutfağının ferah aroması: Pesto sosu tarifi

İtalyan mutfağının en sevilen soslarından biri olan pesto, özellikle taze ve yoğun aromasıyla öne çıkar. Ana malzemesi fesleğen olan bu sos, kısa sürede hazırlanması ve çok yönlü kullanımı sayesinde mutfakta büyük kolaylık sağlar. Evde yapılan pesto sosu, hazır ürünlere göre çok daha doğal ve lezzetlidir.

PESTO SOSU İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

1 demet taze fesleğen

1/2 su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan peyniri

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı çam fıstığı

Tuz

PESTO SOSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle fesleğen yapraklarını yıkayıp kurulayın. Bir mutfak robotuna fesleğen, sarımsak ve çam fıstığını ekleyerek çekmeye başlayın.

Ardından zeytinyağını yavaş yavaş ekleyerek karışımı pürüzsüz bir kıvama getirin. Son olarak parmesan peyniri ve tuzu ilave ederek kısa süre daha karıştırın.

Hazırladığınız pesto sosunu hemen kullanabilir ya da cam kavanozda buzdolabında saklayabilirsiniz.

PÜF NOKTASI

Pesto sosunun rengini koruması için fesleğen yapraklarını uzun süre bekletmeden kullanmak önemlidir. Ayrıca zeytinyağını azar azar eklemek, sosun kıvamını daha iyi ayarlamanızı sağlar.