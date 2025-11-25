İtalyan mutfağının geleneksel lezzeti: MasterChef pizza margherita tarifi

Pizza margherita, basit ama lezzetiyle büyüleyen bir İtalyan klasiği. Taze domates sosu, mozzarella peyniri ve fesleğen ile hazırlanan bu pizza, hem pratik hem de hafif bir alternatif sunuyor. Evde hazırlayacağınız bu tarifle, pizzacılara taş çıkartacak lezzette bir Margherita yapabilirsiniz. Peki, İtalyan mutfağının bu geleneksel lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef pizza margherita tarifi...

PİZZA MARGHERITA TARİFİ

Malzemeler:

250 g un

150 ml ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

2 yemek kaşığı zeytinyağı

200 g rendelenmiş mozzarella peyniri

2 adet orta boy domates

Taze fesleğen yaprakları

1 çay kaşığı kuru kekik (isteğe bağlı)

PİZZA MARGHERITA YAPILIŞI

Ilık su, şeker ve mayayı bir kapta karıştırarak mayayı aktive edin.

Un ve tuzu geniş bir kaba alın, maya karışımını ve zeytinyağını ekleyin.

Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

Hamuru üzerini kapatıp 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.

Domatesleri rendeleyin veya blenderdan geçirin.

Üzerine tuz ve isteğe bağlı kekik ekleyerek sosu hazırlayın.

Fırını 220 dereceye ısıtın.

Mayalanan hamuru pizza tepsisine açın.

Hamurun üzerine hazırladığınız domates sosunu yayın, mozzarella peynirini serpin ve birkaç fesleğen yaprağı ekleyin.

Önceden ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!