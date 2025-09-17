İtalyan mutfağının zarif tatlısı: Tiramisu tart tarifi

Dünyaca ünlü İtalyan tatlısı tiramisunun en şık hali sofralarınıza geliyor: tiramisu tart. Geleneksel tiramisudan farklı olarak tart formunda hazırlanan bu tatlı, hem görselliği hem de lezzetiyle misafir sofralarının yıldızı olmaya aday. Kahve ve mascarpone peynirinin uyumunu bisküvi taban üzerinde buluşturan tiramisu tart, özel günlerde ve çay saatlerinde kolayca hazırlanabilecek pratik bir alternatif sunuyor. Peki, İtalyan mutfağının zarif tatlısı olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte tiramisu tart tarifi...

Malzemeler

Tabanı için:

2 paket yulaflı bisküvi

100 g eritilmiş tereyağı

Kreması için:

300 g mascarpone peyniri

200 ml krema

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilin

Islatmak için:

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı granül kahve

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

Kakao

Yapılışı