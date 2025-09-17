İtalyan mutfağının zarif tatlısı: Tiramisu tart tarifi

Dünyaca ünlü İtalyan tatlısı tiramisunun en şık hali sofralarınıza geliyor: tiramisu tart. Geleneksel tiramisudan farklı olarak tart formunda hazırlanan bu tatlı, hem görselliği hem de lezzetiyle misafir sofralarının yıldızı olmaya aday. Kahve ve mascarpone peynirinin uyumunu bisküvi taban üzerinde buluşturan tiramisu tart, özel günlerde ve çay saatlerinde kolayca hazırlanabilecek pratik bir alternatif sunuyor. Peki, İtalyan mutfağının zarif tatlısı olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte tiramisu tart tarifi...
Malzemeler
Tabanı için:
- 2 paket yulaflı bisküvi
- 100 g eritilmiş tereyağı
- Kreması için:
- 300 g mascarpone peyniri
- 200 ml krema
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 1 paket vanilin
Islatmak için:
- 1 su bardağı sıcak su
- 2 yemek kaşığı granül kahve
- 1 yemek kaşığı toz şeker
Üzeri için:
- Kakao
Yapılışı
- Bisküvileri rondodan geçirin. Eritilmiş tereyağıyla karıştırıp kelepçeli tart kalıbının tabanına bastırarak yayın. Buzdolabında 20 dakika dinlendirin.
- Mascarpone, krema, pudra şekeri ve vanilini mikserle pürüzsüz kıvam alana kadar çırpın.
- Sıcak su, granül kahve ve şekeri karıştırarak soğumaya bırakın.
- Dinlenmiş tart tabanını kahveli karışımla fırça yardımıyla hafifçe ıslatın. Üzerine mascarponeli kremayı dökün ve spatula ile düzleştirin.
- Üzerine bolca kakao eleyin.
- Tatlınızı en az 2 saat buzdolabında bekletin, dilimleyerek servis edin.