İtalyan şeflerin sırrı açığa çıktı: Kremasız orijinal Spaghettı Alla Carbonara tarifi...

Gerçek bir Roma klasiği olan Carbonara, doğru teknik kullanıldığında yumurta sarısı ve peynirin makarnanın nişastalı suyuyla buluşup bağlanmasıyla o ipeksi ve parlak kremamsı dokuya ulaşır. İşte enfes Carbonara tarifi...

MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

Yarım paket kalın spagetti

150 gram dana pastırma

3 adet yumurta sarısı

1 su bardağı ince rendelenmiş Parmesan

Bolca taze çekilmiş karabiber

Tuz (Makarna suyu için)

ADIM ADIM TARİF

Geniş bir tavayı ocağa alın ve ince doğranmış pastırmaları yağ eklemeden, kendi yağını salıp çıtır çıtır olana kadar kavurun. Kavrulan etleri ve tavada biriken lezzetli yağın bir kısmını kenara ayırın.

Makarnaları bol tuzlu kaynar suda, paket üzerindeki süreden 1 dakika daha az haşlayın (hafif dişe gelir, 'al dente' olmalı). Makarnanın haşlama suyundan 1 büyük su bardağı kadar ayırmayı kesinlikle unutmayın; bu bizim sosumuzun kalbi!

Makarnalar haşlanırken geniş bir kasede 3 yumurta sarısı, rendelenmiş parmesan peynirinin büyük bir kısmı ve bol taze karabiberi çırparak koyu bir macun kıvamına getirin.

Makarna suyundan ayırdığınız sıcak sudan 2-3 yemek kaşığı alıp bu yumurtalı macunun içine yavaş yavaş ekleyerek hızlıca çırpın. (Bu işlem yumurtaların ısınıp omlet olmasını engeller).

Haşlanan makarnaları süzüp, içinde çıtır etlerin ve yağın olduğu geniş tavaya (ocağın altı çok kısık olmalı veya ocaktan tamamen alınmış olmalı) ekleyin ve etlerle harmanlayın.

Tavayı ocaktan kesinlikle alın. Hazırladığınız yumurtalı peynir sosunu makarnaların üzerine dökün ve ayırdığınız sıcak makarna suyundan azar azar ekleyerek hızlıca karıştırmaya (veya tavayı sallamaya) başlayın. Sosun ısıyla bağlanıp makarnanın etrafını ipeksi bir krema gibi sardığını göreceksiniz.

Üzerine kalan peyniri ve biraz daha taze çekilmiş karabiber serpiştirerek bekletmeden servis yapın.