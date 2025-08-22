Cumhuriyet Gazetesi Logo
İtalyan ustadan mutfak sırrı: Enfes fettucini alfredo tarifi

İtalyan ustadan mutfak sırrı: Enfes fettucini alfredo tarifi

22.08.2025 23:50:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
İtalyan ustadan mutfak sırrı: Enfes fettucini alfredo tarifi

Kremamsı dokusu ve yoğun aromasıyla dünyanın en sevilen makarna çeşitlerinden biri olan fettucini alfredo, sofralara şıklık katıyor. Aslen Roma mutfağından çıkan bu özel tarif, ünlü İtalyan şeflerin verdiği püf noktalarıyla evde de kolayca hazırlanabiliyor. İşte restoran lezzetinde bir alfredo soslu makarnanın tarifi…

Şeflerin sırrını paylaştığı alfredo tarifi, restoran lezzetini mutfağınıza taşıyor.

Malzemeler

  • 500 gr fettucini makarna
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 su bardağı krema
  • 1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri
  • Tuz ve taze çekilmiş karabiber
  • İsteğe göre maydanoz

YAPILIŞI

Makarnayı bol tuzlu suda al dente kıvamında haşlayın.

Geniş bir tavada tereyağını eritin, sarımsağı hafifçe kavurun.

Krema ve parmesan peynirini ekleyin, kısık ateşte karıştırarak sosu hazırlayın.

Haşlanan makarnayı sosla buluşturun, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Servis tabağına aldıktan sonra ince doğranmış maydanozla süsleyin.

Şefin önerisi

İtalyan ustalara göre gerçek alfredo’nun sırrı, sosun kremamsı yapısında gizli. Bunun için parmesanın kalitesinden ödün vermemek ve sosu fazla kaynatmadan hazırlamak gerekiyor.

İlgili Konular: #italyan mutfağı #Fettucini Alfredo tarifi