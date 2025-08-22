İtalyan ustadan mutfak sırrı: Enfes fettucini alfredo tarifi

Şeflerin sırrını paylaştığı alfredo tarifi, restoran lezzetini mutfağınıza taşıyor.

Malzemeler

500 gr fettucini makarna

2 yemek kaşığı tereyağı

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 su bardağı krema

1 su bardağı rendelenmiş parmesan peyniri

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

İsteğe göre maydanoz

YAPILIŞI

Makarnayı bol tuzlu suda al dente kıvamında haşlayın.

Geniş bir tavada tereyağını eritin, sarımsağı hafifçe kavurun.

Krema ve parmesan peynirini ekleyin, kısık ateşte karıştırarak sosu hazırlayın.

Haşlanan makarnayı sosla buluşturun, tuz ve karabiberle tatlandırın.

Servis tabağına aldıktan sonra ince doğranmış maydanozla süsleyin.

Şefin önerisi

İtalyan ustalara göre gerçek alfredo’nun sırrı, sosun kremamsı yapısında gizli. Bunun için parmesanın kalitesinden ödün vermemek ve sosu fazla kaynatmadan hazırlamak gerekiyor.